Lettera43.it - Francia, Macron prende atto delle dimissioni di Barnier

Il presidente francese Emmanuelha «presodel governo. Il primo ministro dimissionario e la sua squadra gestiranno gli affari correnti in attesa che venga nominato un nuovo esecutivo, ha reso noto l’Eliseo. In mattinata,ha incontrato a pranzo il centrista François Bayrou – tra i favoriti are il posto diinsieme con il ministro della Difesa Sébastien Lecornu e Bernard Cazeneuve, ex ministro fuoriuscito dal partito socialista – dopo aver ricevuto la presidente dell’Assemblea Nazionale Yaël Braun-Pivet. Al termine dei colloquio con Bayrou il capo dello Stato ha incontrato anche il presidente del Senato, Gérard Larcher. Le Premier ministre a remis ce jour la démission de son Gouvernement au Président de la République qui en a pris acte.