Comprano il club di Serie A | annuncio dall’Inghilterra

UndiA potrebbe passare molto presto di mano: l’ultimoarrivatopotrebbe cambiare la storia della societàLaA potrebbe cambiare faccia per l’ingresso di un imprenditore molto facoltoso che ha già messo le mani nel calcio e con ottimi risultati. Non di rado, sta capitando che diverse società stiano abbandonando le proprietà italiane e vengano acquistate da soldi esteri, con rumors continui su operazioni dall’Arabia Saudita o dall’America.È successo anche a società gloriose come Inter e Milan, ma presto anche un’altra società potrebbe essere ceduta all’estero e con grandi aspettative da parte di tutti i tifosi.Chi è Marinakis, l’imprenditore che vuole espandere la rete diEvangelos Marinakis è un armatore e imprenditore che pian piano il mondo del calcio ha imparato a conoscere.