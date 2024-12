Romadailynews.it - Cina: aiutera’ a formare oltre 1.300 persone dall’estero nell’MTC

Pechino, 05 dic – (Xinhua) – Laha in programma di fornire una formazione in meditradizionale cinese (MTC) a piu’ di 1.300provenientinei prossimi tre anni, ha dichiarato ieri l’Amministrazione nazionale per la meditradizionale cinese (NATCM). Il programma di formazione e’ stato presentato in occasione della cerimonia di chiusura della World Conference on Traditional Medicine 2024 a Pechino. Mira a promuovere gli scambi internazionali e a migliorare le competenze dei professionisti del settore. La MTC e’ stata sviluppata dal popolo cinese nel corso di migliaia di anni per essere utilizzata nella vita quotidiana e per combattere le malattie. E’ caratterizzata da un approccio olistico e si concentra su armonia, individualita’, trattamento preventivo e semplicita’.