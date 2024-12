Quotidiano.net - Bonus per dipendenti, il 37% degli italiani non li conosce

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 5 dicembre 2024 – Il welfare pubblico rirebbe variai, nella misura di 1.200 euro annui, ma il 37%non lio non li richiede. Eppure, si potrebbero utilizzare per far fronte a varie spese legate alla socialità, al benessere, alla cultura e al tempo libero. I dati sono stati raccolti dal Centro Studi Confindustria, e fotografano una situazione di scarsa informazione, come testimonia anche il rapporto Inapp (Istituto Nazionale per le Analisi delle Politiche Pubbliche). Vediamo gli esiti dell’indagine nel dettaglio. I dati del Centro Studi Confindustria Come detto, sono ben 1.200 euro all’anno iche ipossono richiedere, anche se il 37%non è anza della loro esistenza, o quantomeno non ne fa richiesta.