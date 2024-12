Ardea Acqua e Sapone nel mirino | rapina a mano armata

Leggi su Ilfaroonline.it

, 5 dicembre 2024 – Unaè avvenuta poco fa adal negoziodi via Laurentina. Un uomo è entrato armato di pistola nell’esercizio commerciale seminando il panico fra i dipendenti e i presenti. Iltore ha fatto razzia di profumi e ha asportato alcuni soldi dalla cassa, per darsi poi alla fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sono in corso le indagini per rintracciare il malvivente.Non è la prima volta che lo stesso negozio viene preso di mira: un’altraera avvenuta anche il mese scorso. L’episodio porta ancora alla luce l’insicurezza vissuta da cittadini e commercianti, che continuano a chiedere più controlli.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.