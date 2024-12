Ilfattoquotidiano.it - “A disposizione dei terroristi, in partenza per la Siria”: arrestata 19enne aspirante jihadista

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una, nata in Kenya e residente a Carugate, nel Milanese, è stata fermata con l’accusa di “arruolamento con finalità di terrorismo internazionale” mentre cinque giorni fa, il 30 novembre, si stava per imbarcare dall’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) per la Turchia per poi raggiungere lae andare a combattere per l’Isis, dopo un “processo di radicalizzazione”. Il fermo è stato effettuato nell’inchiesta condotta dalla Digos e coordinata dalla pm di Milano Francesca Crupi e dal procuratore Marcello Viola. Mercoledì il fermo è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari Luca Milani.L’indagine, alla quale hanno preso parte anche gli agenti della Direzione Centrale per il contrasto dell’estremismo del terrorismo esterno, era scattata ad ottobre a seguito del “costante monitoraggio degli ambienti jihadisti radicali online”.