Metropolitanmagazine.it - Week-end sulla neve: le migliori mete italiane

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Con l’arrivo dell’inverno, la voglia di concedersi unendcresce. L’Italia, con la sua varietà paesaggistica e impianti di primo livello, offre tantissime destinazioni perfette per gli amanti degli sport invernali o per chi cerca relax tra le montagne.Ecco una selezione delleper unendCortina d’Ampezzo (Veneto)Conosciuta come la “Regina delle Dolomiti”, Cortina offre piste di fama internazionale, boutique di lusso e rifugi gourmet. Ideale per chi cerca un mix di avventura e glamour.Ortisei (Alto Adige)Nel cuore della Val Gardena, Ortisei è il paradiso degli amanti dello sci e del benessere, con piste perfette e centri wellness immersi nella natura.Madonna di Campiglio (Trentino-Alto Adige)Elegante e raffinata, questa località offre oltre 150 km di piste e un’atmosfera accogliente, perfetta per famiglie e coppie.