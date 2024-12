Ilfoglio.it - Vittima delle rose

Leggi su Ilfoglio.it

In questa nuova raccolta poetica di Claudio Recalcati (Milano, 1960) la luce e il buio dell’esistenza si offuscano e si compenetrano allo stesso tempo dando luogo ad una poesia viva, composta da una parola che cerca sempre di rifrangersi nelle innumerevoli sottigliezze della vita quotidiana. Non manca però il lirismo in questa silloge, se per lirico si intende quel vasto affresco di sentimenti ed emozioni private che il poeta milanese mette in rilievo all’interno del suo libro, ma appare anche una concezione dell’amore che porta con sé sofferenza e distanza, talvolta percepiti come una sorta di “esilio interiore”. La lingua di Recalcati allora si incrina e va alla ricerca di quelle zone d’ombra che esistono ma che non appaiono visibilmente in ogni individuo, e quando poi l’amore è così difficile da raggiungere resta solo la poesia a fare da tramite tra la lingua e quel desiderio così accecante: “Poiché amare sarà stato l’atto più difficile, / la tua battaglia immensa con la vita / e resteranno i volti intimoriti, / la meraviglia dei volti inazzurrati / che ti hanno accompagnato e / nel nubifragio dell’ultimo pensiero / chi tenderà la mano avrà il tuo nome”.