Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2024 ore 09:45

DEL 4 DICEMBREORE 09.35 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA-FIUMICINO, UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EURCUI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULAREANCHE QUI UN INCIDENTE IN INTERNA CAUSA CODE DALLA DIRAMAZIONENORD ALLA TIBURTINAPROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIAIN ESTERNA PR UN ALTRO INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA OSTIENSE E COLOMBOSEMPRE IN ESTERNA SI RALLENTA QUI PER TRAFFICO INTENSO DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINACI SPOSTIAMNO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACICO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTROSULLA TIBURTINA ENNESIMO INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL BIANCO, NELLE DUE DIREIZONIINFINE SULLA SYTATALE PONTINA, RISOLTO L’INCIDENTE PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI DA POMEZIA A CASTELNO, IN DIREZIONEDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral