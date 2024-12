Lanazione.it - Una vita per l’arte, al Museo di Palazzo Pretorio inaugurata la mostra dedicata a Tosoni

Prato, 4 dicembre 2024 - Ildiil 6 dicembre inaugura laFiorello. Unaper, a cura di Giulia Ballerini: l’omaggio ad un artista, classe 1939, che torna da protagonista nella scena espositiva della città dove è nato. Ospitata al piano terra del, attraverso oltre sessanta opere - tra disegni, sanguigne, tecniche miste e dipinti ad olio, raffinati paesaggi, delicate figure femminili e sublimi velature - l’esposizione ripercorre la lunga carriera di Fiorello, che dopo unaavventurosa in giro per il mondo è infine tornato a Prato, che ha eletto a sua dimora definitiva e dove ha oggi il suo studio. Un maestro che opera all’antica, come un pittore rinascimentale, ma anche un artista calato nella modernità del suo tempo, che utilizza attivamente i canali i social, si dichiara interessato alle potenzialità dell’intelligenza artificiale, e che porta ancora oggi avanti la sua ricerca con indomita costanza.