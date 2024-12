Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-12-2024 ore 20:00

Luceverdeper i trovati all’ascolto in studio Ma rimarrà Taormina sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna code dalla Casilina la Tiburtina a m carreggiata interna altre cose tra la Nomentana e La Rustica tratto il ballo della 24L’Aquila è quello da mettere tra Portonaccio e la tangenziale est e tra Tor Cervara il raccordo in uscita daCeleste incolonnamenti tra Corso di Francia via dei Campi Sportivi e tra la Tiburtina e viale Castrense in direzione San Giovanni pietra e direzione stadio altre cose tra la Tiburtina e la Nomentana restano le code anche sulla Cristoforo Colombo tra Vitinia e Lazza in direzione mare incidente Correa metti su via Cassia all’altezza di via Santi Cosma e Damiano altro incidente in via Galatea all’altezza di via della Rustica rallentamenti ancora su via Tuscolana nei pressi di via Enea altri rallentamenti per incidente su via dei Monti Tiburtini all’altezza dell’ospedale Pertini manifestazione fino alle 20 via Molise nei pressi della sede del Ministero e del made in Italy possibili difficoltà di circolazione fino alle 20 ora corteo in Piazza Vittorio Emanuele II fino a via Marina chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti per i dettagli di questo di altre notizie potete consultare il sito