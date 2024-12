Tennis Sinner | Non penso di andare a Sanremo Ho cose migliori da fare

Leggi su Sportface.it

Jannikha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dei SuperAwards a Milano, toccando vari temi: “Nel 2023 Matteo Berrettini ci ha dato una grande energia fuori dal campo: mi ha fatto sentire male non vedere il suo nome nel libro della Coppa Davis. Si è creato un grande legame quando abbiamo vinto“.“Paura di perdere? Non ce l’ho mai. Dubbi sì, paura no. Al massimo perdi. Talenti? Ognuno ne ha alcuni. Io sono stato fortunato a trovare le persone giuste fuori dal campo – ha aggiunto ilta azzurro, che poi ha commentato il numero 1 del mondo – Non è come vincere un torneo, ma il risultato di oltre 50 settimane e ci sono dietro tanti sacrifici. I complimenti di campioni come McEnroe e Federer mi hanno emozionato“.Non poteva poi mancare una domanda sulla sua eventuale presenza al Festival di: “Nondi andarci.