Ilgiorno.it - Strage allo showroom cinese, l’autore dell’attentato rideva delle vittime: “La gente piange? Problema loro”

Milano – Ore 7.57 del 14 ottobre scorso. Un mese prima, unodi via Cantoni, in zona Villapizzone a Milano, è andato a fuoco, trasformandosi in una trappola mortale per tre giovanissimi cinesi che lì ci dormivano. L’ambientale piazzata dai carabinieri nell’Audi A3 del trentaquattrenne Yijie Yao, titolare di imprese edili e di un bar, ne registra il dialogo con uno dei dipendenti: “Più avanti c’è il magazzino che era stato incendiato”, introduce il discorso dal nulla. “M. è un figlio di cane. Non lo sai? Lui è molto cattivo. lui se lo è meritato”, il riferimento al padre del proprietario dell’emporio. Per gli inquirenti, coordinati dal procuratore capo Marcello Viola e dal pm Luigi Luzi, è lui uno dei mandanti dell’incendio doloso che ha asfissiato in pochi minuti il ventiquattrenne Pan An e i fratelli Liu Yinjie e Dong Yindan di 17 e 18 anni.