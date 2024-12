Nerdpool.it - Star Wars: Skeleton Crew conferma la connessione con The Mandalorian

Nei suoi primi due episodi,ha giàto un’indiscrezione vecchia di oltre un anno. La serie ha come antagonisti principali dei pirati spaziali, e alcuni di loro sono già apparsi in altri show ambientati nella galassia lontana lontana. Continuate a leggere per tutti i dettagli, ma attenzione: ci sono spoiler in arrivo.si apre con una scena in cui un gruppo di pirati si impossessa di una grande nave da carico spaziale. Uno di loro è Vane – interpretato da Marti Matulis – un alieno della specie Nikto senza narici e con corna che gli incorniciano il volto. Abbiamo già visto Vane in TheStagione 3, Episodio 1, “L’Apostata”. Era a capo di un gruppo di pirati che stavano approfittando della città di Nevarro. Ha litigato con Greef Karga (Carl Weathers) e Djin Djarin (Pedro Pascal) e alla fine è fuggito dal pianeta per poi cercare di tendere un’imboscata a Djarin nello spazio quando questi lascia il pianeta.