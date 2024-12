So cosa hai fatto l’estate scorsa | il pescatore torna nella prima immagine BTS ufficiale

Leggi su Cinefilos.it

Sohai: ilBTSLa Sony Pictures ha annunciato che le riprese del sequel di Sohaisono ufficialmente in corso e abbiamo unadel dietro le quinte che mostra un uncino dall’aspetto familiare.Ben Willis, alias Il, è stato il cattivo apparentemente imprendibile della trilogia originale. Ritenuto un uomo normale che ha deciso di vendicarsi del gruppo di adolescenti che lo aveva dato per morto nel primo film, è sopravvissuto a ogni sorta di carneficina nei due sequel senza alcuna spiegazione.Lo studio ha anche confermato che sia Jennifer Love Hewitt che Freddie Prinze Jr. riprenderanno i rispettivi ruoli di Julie James e Ray Bronson, ma non si fa menzione di Sarah Michelle Gellar.