Ilgiorno.it - Smantellata la rete neonazista Werwolf: arresti e perquisizioni anche a Lecco, Milano e in Brianza

, 4 dicembre 2024 – e in provincia Monza nell'ambito dell'indagine su gruppo suprematista e denominato 'Division che programmava una serie di attentati contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e un economista del World Economic Forum. L'operazione della Direzione Nazionale Antimafia e le Direzioni Distrettuali Antiterrorismo delle Procure della Repubblica di Bologna e Napoli ha visto finire in manette 12 persone. In totale sono 25 gli indagati, di età compresa tra i 19 e i 76 anni, alcuni dei quali già sottoposti a perquisizione dalle Digos di Bologna e Napoli nel maggio 2023. I 25 indagati sono accusati di "avere, a vario titolo, promosso, organizzato e preso parte all'associazione division, successivamente rinominata Divisione Nuova alba'", che "seguendo ideali suprematisti e neonazisti, nella loro espressione più estrema dell'accelerazionismo, e basandosi sulla negazione e sull'apologia della Shoah, mirava a sovvertire l'attuale ordinamento per instaurare uno Stato etico ed autoritario incentrato sulla "razza ariana", con il progetto di azioni violente nei confronti di alte cariche delle istituzioni".