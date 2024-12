Iltempo.it - Scontro sui bus turistici: spunta lo sconto periferia con ticket a un euro

Nella migliore delle ipotesi, durante il Giubileo, secondo gli operatorici saranno dei gruppi numerosi di pellegrini che vagheranno su e giù per la metro o sugli autobus carichi di valigie. Mentre i pullman, che vorranno comunque accedere nell'area B, ovvero quella di San Pietro per intendersi o del quartiere Prati, dovranno prepararsi a sborsare più di 600, dagli attuali 200. Nonostante gli sforzi dell'Amministrazione per venire incontro alle richieste degli operatori e una commissione capitolina Turismo che, ieri, ha affrontato punto per punto le problematiche del comparto, la maggior parte delle sigle sindacali ha rimandato al mittente i tentativi di apportare correzioni all'ultima ordinanza del sindaco che, appunto, alza il costo dei carnet per accedere all'area clou della città, allo scopo di «sbarazzarsi» dei torpedoni e farli parcheggiare nelle zone periferiche.