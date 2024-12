Puntomagazine.it - Roma: Inaugurazione del Salone Nautico

Sabato 7 dicembre avverrà l’apertura delalla Fiera dial padiglione 7-8 in via Alexandre Gustave EiffelSi svolgerà sabato 7 dicembre, alle ore 11.00 nel padiglione 7 della Fiera di(via Alexandre Gustave Eiffel – Ingresso Est Nuova Fiera), la cerimonia inaugurale delInternazionale di. Alla cerimonia di apertura della kermesse, organizzata da AFINA – Associazione Filiera Italiana della Nautica, parteciperanno Fabio Casasoli, Amministratore Unico FieraSpA, l’Ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, Capo Dip. per le politiche del mare presso Presidenza del Consiglio dei Ministri, Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità diCapitale e Gennaro Amato, presidente AFINA.Il, alla sua prima edizione, si sviluppa su una superficie di oltre 15 mila metri quadrati dei padiglioni 7 e 8 dove si registra la partecipazione di circa 250 imbarcazioni.