Lettera43.it - Renzi: «Il centro migranti in Albania una buffonata, un miliardo e ospita i cani randagi»

Leggi su Lettera43.it

Matteodurante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto Flussi in Senato ha attaccato frontalmente il governo. Il leader di Italia Viva ed ex premier, infatti, ha affermato: «Ilinè una delle più grandi buffonate che si potessero pensare, con tanti soldi sottratti al bilancio dello Stato per unpolifunzionale costato undi euro dei contribuenti e che ora sta dando riparo a». E ribadendo il voto contrario del proprio gruppo al decreto, che è stato comunque approvato, ha aggiunto: «A me la sorte deista a cuore, ma sta meno a cuore di quella degli operai che devono pagare le tasse».Matteoin Senato (Imagoeconomica).L’attacco di: «Siete bravissimi a far credere»ha poi proseguito: «Gli italiani stanno pagando con le loro tasche la vostra propaganda».