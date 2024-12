Ilrestodelcarlino.it - Presepi in vetrina nei negozi del Paese

sostenibili per il. Da domenica al 6 gennaio le vetrine deidi corso Fratelli Cervi esporranno irealizzati da Alessandro Romani. Nel realizzarli, Romani ha tenuto in conto la tradizione legata a questo aspetto delle festività, ma lo ha legato al futuro creandoartistici unici. Saranno 30 le vetrine a ospitare la mostra ‘in’. Le opere sono realizzate interamente con materiali di recupero, illuminate e proposte in diverse forme e dimensioni. L’esposizione è curata da Alessandro Romani, un artista che si è distinto in città per la sua creatività. Sono noti i costumi teatrali e artistici che crea, come anche i mosaici, le mascotte, le scenografie per discoteche e parchi divertimento. Negli ultimi anni la sua arte si è indirizzata verso l’uso esclusivo di materiali riciclati e reperiti in natura: legni marini, sassi, corde e cortecce.