Ilnapolista.it - Pedullà smonta l’asse di mercato tra Napoli e Juventus: «Molto difficilmente ci saranno operazioni tra i club»

Leggi su Ilnapolista.it

Alfredo, esperto diSportitalia, ha riferito alcune indiscrezioni diche riguardano Giacomo Raspadori e Federico Chiesa.Per quanto riguarda Raspadori il giornalista fa un passo indietro e ricorda: «i mal di pancia di Raspadori risalgono già alla scorsa estate, quando lui ha intuito che con Conte avrebbe potuto fare poca strada – afferma il giornalista sul suo canale Youtube – Thiago Motta lo stima, ma è quasi impossibile che Conte possa liberarlo per la» «Lo libererebbe per tutti tranne che per la Juve» affermaTra le sue dichiarazioni,ricorda anche che nell’ultima settimana della scorsa sessione di, l’Atalanta si è mossa per Raspadori, e avrebbe messo 25 milioni sul tavolo, ma la determinazione di Conte lo portò a tenersi stretti i migliori.