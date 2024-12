Unlimitednews.it - Notre-Dame de Paris, Mapei partecipa all’opera di restauro

MILANO (ITALPRESS) –al progetto didella cattedrale dide, colpita da un grave incendio il 15 aprile 2019. Collaborando con le due imprese esecutrici Lefèvre e CCR (gruppo BALAS), che hanno vinto le gare d’appalto lanciate dall’istituto pubblico Rebàtirde, ente committente, l’azienda ha fornito soluzioni per ildelle volte del transetto, dei due bracci del transetto e della navata (Lefèvre) oltre che del coro (CCR). La riapertura al pubblico della Cattedrale è prevista per il prossimo 8 dicembre, in occasione della celebrazione dell’Immacolata Concezione, anche se non tutte le operazioni saranno completate.Per questo progettoha messo in pratica le proprie conoscenze e competenze più avanzate nel campo del rinforzo strutturale.