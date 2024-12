Natale a Sant’Agnello, da sabato 7 il via ai festeggiamenti

Leggi su Ildenaro.it

Se Sorrento ha dato il via già da giorni agli eventi natalizi, la vicinainizia il cartellone di eventi «ViviAmo ilprossimo, 7 dicembre. Alle 17:30 verrà acceso l’albero in piazza Matteotti, alla presenza degli attori Flavia Gatti ed Erasmo Genzini, interpreti della serie targata Rai «Roberta Valente – Notaio in Sorrento» girata in luoghi iconici della Penisola Sorrentina e di, come il Belvedere e la sala consiliare del Comune. Oltre all’animazione itinerante «Il circo in piazza», sono previste le esibizioni, con brani musicali natalizi, degli studenti dell’istituto superiore a indirizzo raro F. Grandi di Sorrento e del coro dell’Istituto comprensivo statale A. Gemelli di Sant’ Agnello. Nella stessa giornata, inoltre, nell’ex sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso sarà inaugurata e aperta ufficialmente la mostra di presepi «L’incanto del mistero», esposizione di oltre 20 opere dove la Natività viene interpretata da artisti della Sardegna, del Trentino , della Campania e di altre località italiane.