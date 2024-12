Inter-news.it - Lautaro Martinez, Serie A e Champions League: vuole tornare a trascinare l’Inter – CdS

Dopo aver passato un periodo altalenante,ha voglia di prendersi. L’attaccante argentinocontinuare a essere il leader tecnico ed emotivo della formazione di Simone Inzaghi.SI CHIAMA “STORIA” –scrivere la storia: Scudetto e, come un suo connazionale, passato anch’egli dal Racing de Avellaneda per poi esaltarsi in nerazzurro, nel 2010, ha già fatto. Si tratta di Diego Milito. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Lo scorso anno, con la conquista del campionato con tanto di seconda stella sul petto, il capitano è già entrato nel grande libro del club alzando il trofeo a San Siro e dominando la classifica capocannonieri del campionato; una stagione incredibile che, nella serata di lunedì, è stata confermata e premiata con il riconoscimento di miglior giocatore in assoluto dellaA 2023-2024 al Gran Galà del Calcio.