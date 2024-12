Ilgiorno.it - Joe Fallisi, dall’anarchia al neonazismo antisemita: chi è il tenore arrestato

Milano, 4 dicembre 2024 – Dalla “Ballata del Pinelli” al suprematismo neonazista, passando per il sostegno radicale alla causa palestinese. È questa, in breve, la singolare traiettoria politica di Joe, all’anagrafe Giuseppe, classe 1948,di professione, nato e cresciuto a Milano ma da qualche anno residente a Ostuni, in Puglia.è fra gli arrestati nell’inchiesta condotta dalla Direzione nazionale antimafia insieme alle Direzioni distrettuali antiterrorismo delle procure di Bologna e Napoli che ha portato a smantellare un’organizzazione di estremisti di destra che, fra gli obiettivi, avrebbe avuto anche quello di progettare un attentato alla premier Giorgia Meloni.sarebbe fra gli elementi di spicco del gruppo: per gli inquirenti sarebbe stato anche il responsabile della chat Telegram aperta per diffondere materiale di propaganda politica.