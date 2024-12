Movieplayer.it - Jamie Lee Curtis su Pamela Anderson: "Nessuno merita nuove opportunità più di lei"

Leggi su Movieplayer.it

L'attriceLeeha recitato insieme ain The Last Showgirl e ha ora spiegato perché ammira la collega.Leeha recitato accanto anel film The Last Showgirl, diretto da Gia Coppola, e la star ha lodato l'ex star di Baywatch in un intervento pubblicato da IndieWire. L'attrice ha infatti svelato il motivo per cui ha deciso di recitare nel lungometraggio e perché pensa che la collega meriti nuova attenzione come attrice e l'accoglienza positiva che sta ricevendo. Le lodi rivolte aLeeha dichiarato: "Ho detto di sì a The Last Showgirl perchéavrebbe interpretato Shelly. C'è qualcosa di innegabile sul suo talento, la sua grazia e .