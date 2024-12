Quifinanza.it - Il magico profumo delle feste si accende con Zielinski & Rozen

Con l’arrivo del Natale, le strade di Milano si riempiono di luci, decorazioni e profumi che evocano la magia. Tra questi, spicca il fascino inconfondibilefragranze artigianali di, il brand di lusso fondato da Erez, che trasforma ogni boutique in un’esperienza sensoriale unica.Una storia di tradizione e artigianalitàFondata nel 1905,è molto più di una semplice Maison di profumi: è la storia di una famiglia e di una tradizione che si tramanda da generazioni. Sotto la guida del profumiere e alchimista Erez, il marchio continua a creare fragranze uniche, ispirandosi alle formule segrete ideate dal bisnonno nei primi anni del ventesimo secolo.Le fragranze disono pensate per parlare all’anima, per raccontare l’essenza più autentica di chi le indossa, grazie a combinazioni insolite di note e accordi originali.