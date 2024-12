Isaechia.it - Grande Fratello, Federica Petagna dopo aver chiuso con Alfonso D’Apice bacia Stefano Tediosi (Video)

Nella Casa del, è scattato il primo bacio trachiarito, nel corso della sedicesima puntata del reality, di non provare più nulla per(con il quale ha partecipato a Temptation Island),ha voluto confrontarsi con l’ex fidanzato. Nello specifico, ha contestato le parole diche, in diretta, ha detto che non la proteggerà più. “Io non devo essere protetta da nessuno“, ha chiarito la ragazza. Di contro, il napoletano ha fatto notare che, prima del suo ingresso in Tugurio, la ex gli aveva confidato di preferire lui a, con il quale aveva instaurato una forte complicità nel reality delle tentazioni.“Forse mi dovevo fermare prima, andando contro il mio istinto“, è stata la replica di, accusata dall’ex di essere stata poco chiara e sincera: “Non ti vedo reale, non ti vedo vera“.