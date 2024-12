Agi.it - Esportavano reperti archeologici, 4 arresti e 32 indagati

AGI - Una rete internazionale con esperti tombaroli e trafugatori e una casa d'aste complice in Belgio per l'esportazione di monete antiche eè stata sgominata da un'operazione dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari. Il bilancio è di 32e 4 misure cautelari tra Puglia e Lazio con numerosi sequestri in Belgio, Spagna e Svizzera. Le accuse a vario titolo sono di associazione a delinquere finalizzata al furto, ricettazione ed esportazione illecita die numismatici. I militari del Nucleo TPC di Bari, con la collaborazione dell'Arma territorialmente competente, hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta dalla Procura della Repubblica. L'indagine, denominata "Art Sharing", era stata avviata nel 2020 e ha scoperto un'organizzazione dedita a trafugare e rubare beni culturali appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, con conseguente ricettazione tramite uno stabile canale di approvvigionamento illecito e una consolidata rete logistica finalizzata all'occultamento, alla determinazione del valore, alla predisposizione di documentazione accompagnatoria per l'attribuzione di un'apparente lecita provenienza dei beni, nonché al trasporto con corrieri professionisti.