Entusiasmo Ternana, mobilitazione dei tifosi. In poche ore biglietti sold out per la Pianese

E’ febbre rossoverde. Isono pronti ancora una volta a seguire in gran numero le Fere, che tra l’altro avranno assenze di peso. In poco più di un’ora di prevendita c’è stato ilout dei 645di curva ospiti per la gara sul campo dellain programma sabato alle ore 15 (laCalcio ricorda che il giorno della partita non sarà possibile acquistareallo stadio). Il grande percorso del team di Ignazio Abate sta entusiasmando la piazza e i supporter si preparano ad occupare quasi la metà dei posti disponibili al "Comunale" di Piancastagnaio per sostenerla nell’insidiosa sfida su terreno in sintetico contro il neopromosso team toscano che sta disputando un brillante campionato. La loro presenza sarà molto importante, anche considerando che ladovrà fare a meno di pedine di spicco.