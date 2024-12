Quotidiano.net - Così la corsa al petrolio nei fiordi sta accecando le balene norvegesi

Roma, 3 dicembre 2024 - L'inquinamento, in ogni sua forma, sta peggiorando le condizioni del nostro pianeta. A farne le spese sono le specie animali appartenenti ai diversi habitat della Terra. In Norvegia la contaminazione acustica causata da navi petrolifere, crociere, pescherecci e imbarcazioni per il ‘whale watching’ (l’osservazione delle) sta minacciando la presenza dei cetacei. Il rumore della navigazione interferisce con l'eco che usano gli imponenti mammiferi acquatici per muoversi sott'acqua: lo dimostrano dalle registrazioni raccolte dalla biologa tedesca Heike Vester, specializzata in bio-acustica degli animali marini, intervista da The Guardian. Il rumore ‘acceca’ leDa decenni Vester effettua registrazione subacquee a Bodo, nel Circolo Polare Artico Norvegese.