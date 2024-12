Puntomagazine.it - Corea del Sud: Unità tra governo e opposizione nella richiesta di dimissioni di Yoon Suk-yeol

Il presidenteè accusato di violazione costituzionale per la dichiarazione di legge marziale, ora revocata, che ha scatenato proteste e richieste di impeachment Indel Sud, la politica ha visto un’inusuale alleanza tra la maggioranza die le forze dididel presidenteSuk-, dopo la controversa dichiarazione della legge marziale, che è stata successivamente ritirata.Il People Power Party (PPP), che detiene la presidenza ma non ha una maggioranza parlamentare, e il partito Democratico (DP), che controlla l’Assemblea Nazionale insieme ad altri partiti di, hanno unito le forze per chiedere ledi, accusandolo di una grave violazione costituzionale.La situazione è esplosa dopo che il presidenteha annunciato la legge marziale, poi revocata poche ore dopo sotto la pressione del Parlamento e delle proteste popolari.