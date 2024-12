Comunicato UFFICIALE del Napoli nuovo accordo | notizia fantastica per i tifosi

Leggi su Spazionapoli.it

Proprio in questi minuti, la SSCha resoil rinnovo: arrivano ulteriori novità anche per idi fede azzurra, entusiasti in seguito all’annuncio del club partenopeo.Asi attende il ritorno in campo dei propri beniamini, che nella serata di giovedì saranno impegnati a Roma contro la Lazio per la partita valida per la Coppa Italia, che anticiperà l’altro confronto sempre contro la squadra di mister Baroni, in programma invece per domenica allo stadio Diego Armando Maradona. Un doppio incrocio che dirà molto sul momento del, comunque positivo in seguito alle due vittorie di fila contro la Roma e il Torino negli ultimi due match di Serie A.Ma l’attenzione da parte della dirigenza, oltre che al campo e al mercato (inizio della sessione invernale in programma per gennaio, ndr), è anche dedicata allo sviluppo del brand SSCda un punto di vista meramente commerciale.