Quotidiano.net - Chi è Vahide Percin, da Terra amara a Tradimento

Leggi su Quotidiano.net

Canale 5 ha trovato la sua ‘gallina dalle uova d’oro’. Ci riferiamo alla produzione di serie tv turche che, da mesi, occupano il palinsesto delle reti Mediaset, passando anche su Rete 4. Dopo Endless Love e Segreti di famiglia (tra i titoli più recenti), da domenica 1 dicembre ha debuttato “”, in prima serata. E la protagonista è, volto noto per i fan di “”. La carriera e i successi diL’attrice è nata il 13 giugno 1965 ed è anche un’insegnante di recitazione. Per un certo periodo di tempo aveva usato il suo nome da sposata,Gordum, ma dopo il divorzio è tornata al suo nome e cognome di battesimo. Il padre era camionista e la madre una casalinga. Ha studiato grafica, si è iscritta alla Facoltà di Economia, ma alla fine ha seguito la passione della recitazione.