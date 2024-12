Metropolitanmagazine.it - Bernard Arnault entra ufficialmente a far parte dell’Institut de France

Il CEO di LVMH,, ha ottenuto un posto per la prima cattedra della sezione di economia politica, statistica e finanza all’Accademia delle scienze morali e politiche all’Institut de. Un prestigioso riconoscimento per l’imprenditore, che sognava da tempo di raggiungere questo traguardo per una carriera già florida e piena di soddisfazioni. Vince una cattedra all’Institut deL’imprenditore ha avuto occasione in questo ambito di indossare l’antico abito nero ricamato con foglie d’ulivo di seta verde, e la spada che contraddistingue l’uniforme degli académicien. E non solo, ha avuto occasione dire in una prestigiosa cerchia: fannodi questa sezione dell’Accademia infatti gli economisti Pierre-André Chiappori, Jean-Claude Casanova e il premio Nobel Jean Tirole.