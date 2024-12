Avenged Sevenfold, una data a Milano nel 2025

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Gliarrivano in Italia con l’unico appuntamento italiano del loro European Tour, lunedì 16 giugnoal Carroponte di. Band punto di riferimento d’avanguardia nella musica metal, non solo per la loro innovazione sonora, ma anche per le loro straordinarie esibizioni dal vivo. La combinazione di tecnologia e performance dal vivo è diventata un marchio distintivo degli, offrendo agli spettatori uno spettacolo immersivo e magnetico. A partire dalle 10 di giovedì 5 dicembre, i biglietti saranno disponibili per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale si aprirà alle 10 di venerdì 6 dicembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.