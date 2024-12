Cityrumors.it - Appeso a testa in giù al cartello stradale: macabro ritrovamento all’ingresso del paese

Leggi su Cityrumors.it

Una visione scioccante per gli abitanti della cittadina che si sono ritrovati il cadavere in decomposizione proprio al centro della rotonda nella strada principaleUn gesto ignobile da parte di ignoti che ha gettato nello sconforto e nell’orrore tutti gli abitanti e sul quale ora dovranno far luce le forze dell’ordine chiamate ad indagare per stabilire come sia stato portata a termine l’efferata azione. Ilè stato scoperto nelle prime ore della giornata da alcuni automobilisti che transitavano all’entrata della cittadina.in giù aldel– Cityrumors.itIl cadavere di un lupo è stato trovatodella frazione Villaretto di Pontechiale, in provincia di Cuneo. Resta da chiarire come sia morto, ma è altamente probabile che sia stato prima ucciso e poi mostrato per lanciare un messaggio.