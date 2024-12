Ilrestodelcarlino.it - Acconciatore per tagli a uomini e donne

Salone di parrucchieri a Forlì cerca unpreferibilmente con minima esperienza nelo maschile e femminile. E’ richiesta una conoscenza di base della lingua italiana. Si offre contratto a tempo determinato pieno, ma si valutano anche disponibilità per il solo orario pomeridiano o per il week end. Giorno di riposo domenica. Si offre contratto a tempo determinato, con orario a tempo pieno dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 9 dicembre, cliccando sul pulsante ‘Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.