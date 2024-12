Dailymilan.it - Verso Milan-Sassuolo, al via la nuova regola: ecco di cosa si tratta

Leggi su Dailymilan.it

In occasione didi Coppa Italia a San Siro ci sarà unada seguire,distiamo parlando.Ildi Paulo Fonseca è a -10 dal Napoli capolista, anche se dobbiamo ricordare che manca il recupero di Bologna, ma ad ogni modo il treno scudetto ha lasciato la stazione da tempo ormai. In Champions League le cose stanno andando bene col 16° posto attuale che permetterebbe al Diavolo l’accesso ai play-off di qualificazione agli ottavi. Mentre la Coppa Italia potrebbe diventare un obiettivo in grado di ingolosire i rossoneri, chi vince affronta la vincente di Roma-Sampdoria.Da quest’anno però in Coppa Italia le cose cambiano, infatti c’è una. Quella dell’abolizione dei tempi supplementari, infatti da quest’anno se al 90? le due squadre saranno ancora ferme sul pareggio si andrà direttamente ai calci di rigore.