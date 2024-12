Terzotemponapoli.com - Verso Lazio-Napoli di giovedì in Coppa Italia, parla Rino Cesarano

Leggi su Terzotemponapoli.com

Su Radio CRC, radio ufficiale del, è intervenuto, opinionista ed ex giornalista (per tanti anni) del Corriere dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘A Pranzo con Chiariello’. “Io mi aspetto un po’ di cambi ma non bisogna snaturare il gioco e il cliché della squadra. Ilpotrebbe avere qualche rischio contro i biancocelesti. Per gli azzurri è importante andare avanti insoprattutto in una stagione dove non partecipa alle coppe europee. C’è la possibilità che possa giocare qualcuno che non è contento di partire sempre dalla panchina. La differenza fondamentale la fanno gli organici e ilha un organico superiore di quello della”. Chevedremo tra due giorni contro la?“Sono sicuro che ilaffronterà la partita dicon l’attenzione e la mentalità giusta.