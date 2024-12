Verona 27enne trovata morta in bagno | indagato il compagno

Leggi su Open.online

per omicidio volontario il 40enne che domenica 1 dicembre ha chiamato i carabinieri a Caldiero, in provincia di, spiegando di aver trovato la sua compagna senza vita in. Secondo il racconto dell’uomo, Cristina Pugliese, 27 anni e originaria di Marina di Gioiosa Ionica nel reggino, si sarebbe impiccata incon l’ausilio del tubo flessibile della doccia. La ricostruzione fornita ai militari non ha convinto gli investigatori, così la Procura diha aperto un fascicolo sospettando si tratti di un femminicidio. La decisione degli inquirenti è avvenuta alla vigilia dell’autopsia sul corpo della donna, così che l’possa nominare un proprio consulente. «Per consentire aldella donna di poter esercitare tutte le garanzie di legge, il medesimo è stato iscritto sul registro degli indagati per il delitto di omicidio volontario», ha detto il Procuratore capo diRaffaele Tito.