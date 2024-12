Lanazione.it - Unoaerre entra in Museimpresa

Arezzo, 3 dicembre 2024 –, azienda leader nel settore orafo internazionale, annuncia con orgoglio il proprio ingresso in, la prestigiosa Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa. Questo traguardo è stato celebrato con la consegna della targa che omaggia il museo aziendale. Fondata nel 1926 e oggi guidata dalla famiglia Squarcialupi,Industries SpA vanta quasi un secolo di tradizione artigianale Made in Italy, riconosciuta in tutto il mondo per la qualità, la creatività e l'attenzione ai dettagli. Proprio per preservare la memoria storica di questa lunga attività artigianale e industriale,ha istituito nel 1998 il primo museo aziendale orafo legato al più prezioso dei metalli e alla più nobile delle arti: quella orafa., da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura industriale italiana e nella salvaguardia della memoria storica delle imprese, ha ufficializzato l’ingresso del Museoall’interno della sua rete, assegnandogli la prestigiosa targa di riconoscimento.