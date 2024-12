Salvatore Saulino nuovo Ceo di UniCredit Leasing

Leggi su Ildenaro.it

, società leader nel settore della locazione finanziaria in Italia e parte del Gruppo, nominacomeamministratore delegato (Ceo).Con oltre 25 anni di esperienza all’interno del Grupposviluppa una solida competenza nei settori Corporate, Retail e Top Client, acquisendo una conoscenza approfondita del mercato bancario e finanziario. Recentemente ha ricoperto il ruolo di Responsabile Corporate Business per la Region Sud di, gestendo un portafoglio clienti strategico.Originario di Napoli,è laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l’Università di Siena. Inizia la carriera come consulente finanziario presso il Credito Italiano, assumendo nel tempo incarichi di sempre maggiore responsabilità.L'articoloCeo diproviene da Ildenaro.