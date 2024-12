Oasport.it - Salto con gli sci, Insam e Cecon gli unici azzurri convocati per la Coppa del Mondo a Wisla

Leggi su Oasport.it

Prosegue il conto alla rovescia in vista del terzo appuntamento stagionale delladelmaschile 2024-2025 dicon gli sci, in programma da venerdì 6 a domenica 8 dicembre sul trampolino grande di. L’impianto polacco (un Large Hill con punto HS fissato a 134 metri) sarà teatro di due competizioni individuali, la prima sabato 7 alle ore 15.05 e la seconda domenica 8 dicembre alle 15.15.Il direttore tecnico della Nazionale italiana Ivo Pertile ha diramato le convocazioni per la prossima tappa del circuito maggiore selezionando due atleti, Alexe Francesco. Almeno un turno di stop dunque per Andrea Campregher, che aveva fallito la qualificazione in tutte e quattro le gare disputate da inizio stagione indeltra Lillehammer e Ruka.Squadra azzurra maschile che, in assenza dell’infortunato Giovanni Bresadola, va ancora a caccia del primo piazzamento in zona punti.