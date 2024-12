Pnrr Foti | nessun ritardo no pause

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.32prende il posto di Fitto ed è il nuovo ministro per, Coesione, Sud e Affari europei. "E' un incarico di responsabilità che va assolto nel migliore dei modi, non ci saranno", ha affermatoad Agorà, su Rai 3. "Sono sempre a disposizione del mio partito, ho assolto il ruolo di capogruppo con entusiasmo, lo stesso entusiasmo lo avrò da ministro", ha detto. "Non penso ci siano ritardi nel, Fitto ha fatto un grande lavoro.Dobbiamo continuare su questa strada perché evidentemente i tempi sono stretti".