Dailymilan.it - Milan, Zucchero “era” un tifoso del Diavolo. E suo figlio fa il talent scout per l’Inter. La storia

Leggi su Dailymilan.it

Fornaciari “era” undelpoi però la passione per ilè passa intanto suofa ilperC’è unin me. Anzi c’era in. Si c’era perché ora il suo cuore rossonero non batte più come prima. Il perché l’ha spiegato ad Affari Italiani.Ma mica perché sono un voltagabbana.AFornaciari, pseudonimo di Adelmo Fornaciari, il calcio piaceva e ci giocava pure. Tra i pali, come Mike Maignan, come portiere nei Pulcini della Reggiana. Una squadra per cui ha fatto anche il tifo. Ma non l’unica. sia chiaro:In quel momento oltre alla Reggiana, la mia squadra era ilPoi si è disinteressato di tutto lo sport, non solo del calcio. È successo quando ha scritto:Sono una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress.