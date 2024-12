Sport.quotidiano.net - Mesola ancora in vetta, frenata Comacchiese

E’ finito con un pirotecnico 3-3 lo scontro al vertice di Vado, sull’Appennino bolognese. Ilè sceso in campo a ranghi ridotti, ma pur rimaneggiato stava andando a segno il colpaccio, il Lagaro però non si è dato per vinto e ha rimontato i due gol di scarto. Il pareggio in casa della seconda in classifica consente ai castellani di mantenere la leadership del girone. "Per come eravamo messi è un punto d’oro, per come si è sviluppata la partita ci mangiamo le mani – è il commento lapidario del direttore sportivo Edoardo Biondi – Abbiamo preso due gol identici, nati da una lunghissima rimessa laterale per la sponda di Ravaglia, un gigante di due metri. E’ un vero peccato, era uno scontro diretto e potevamo allargare il fossato sulle inseguitrici. Domenica in casa ci sarà il derby con il Masi Torello, una squadra scomoda, soprattutto in questa fase: non solo non recuperiamo nessuno, ma perdiamo un giocatore importante come Neffati, che si è stirato".