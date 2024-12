Ilgiorno.it - Lo schianto di Gambolò. La vittima di 43 anni tradita dalla nebbia fitta

Aveva 43Paolo Nai Oleari, residente adove lavorava in una ditta e la famiglia è molto conosciuta, deceduto domenica sera nell’uscita di strada della sua auto lungo la Provinciale 105 in direzione della frazione Torrazza di Borgo San Siro. Un incidente su cui sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi. L’uomo era al volante della sua Toyota Aygo quando, per ragioni che sono ancora in fase di accertamento, ne ha perso in controllo uscendo di strada. Erano circa le 19 ma sulla zona gravava lache potrebbe essere una delle cause del sinistro. L’auto è finita nel campo accanto alla Provinciale, non lasciando scampo al conducente. Quando sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano per Paolo Nai Oleari non c’era ormai più nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto.