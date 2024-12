Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: finale complicato, indiano in vantaggio, ma deve fare attenzione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:32 Ed è anche difficile commentare questo momento di, che è molto sotto i 10? tempo a disposizione, stavolta in perpetuo e non più su limite di mossa, al netto dei 30? di incremento. Si sente in grande difficoltà, e sta cercando di capire come salvarsi anche se le ristrettezze temporali gli riducono ancora le chance.14:31 Arriva a 10 minuti a disposizione l’orologio di. Quello diè a 22’08”.14:28 Molto problematica perquesta riflessione di quasi un quarto d’ora.14:26 Riuscirà lo sfidante a convertire questois very close to winning the 7th game and taking the lead in the match for the first time!It all comes down to one thing: Can the young challenger convert this endgame into a victory? ##WorldChessChampionship pic.