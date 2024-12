Ilgiorno.it - Lavori al riscaldamento. La cattedrale chiude per due settimane

In, per risolvere l’ormai annoso problema del freddo, sarà installato un sistema a pedane radianti. L’obiettivo è tenere una temperatura di almeno 14 gradi e garantire un tepore aggiuntivo – durante le celebrazioni – che provenga da un particolare laminato da installarsi sotto i banchi della navata centrale. "L’operazione – spiega Marcello Palmieri, presidente del cda della– è complessa sia sotto il profilo tecnico che artistico, ma gli studi ci hanno permesso di eseguire iin tempi stretti. Tutto sarà in funzione il 29 dicembre, in occasione dell’apertura del Giubileo". Per allestire le nuove pedane radianti, si rende necessariore il Duomo – nei soli giorni feriali - da oggi a lunedì 16 dicembre. In questo periodo, le celebrazioni feriali quotidiane, sabato mattina compreso, si terranno nella chiesa sussidiaria di San Bernardino – Auditorium Bruno Manenti.